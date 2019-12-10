Ирина Понаровская рассказала, что видела во время клинической смерти

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала о серьезной болезни, из-за которой ей пришлось пережить клиническую смерть во время гастролей.
Понаровская призналась, что в начале карьеры работала на износ, с ней даже случались голодные обмороки. В 1979 году, во время гастролей в Кургане, певица вышла за кулисы и потеряла сознание. У нее отказали почки, и наступила клиническая смерть.
"Я видела себя со стороны. Как надо мной наклонились люди, потом меня понесли. <…> Затем была бесконечная красота, и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь", — рассказала артистка.
Она добавила, что запретила сообщать о диагнозе членам семьи. О пережитой певицей болезни они узнали по прошествии времени.
"Тогда у меня не возникло мыслей, что я умру. Я поняла, что должна жить дальше — творить, любить", — призналась Понаровская.