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2019-12-10T19:27+0300
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Ирина Понаровская рассказала, что видела во время клинической смерти
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РИА Новости

Ирина Понаровская рассказала, что видела во время клинической смерти

18:37 10.12.2019 (обновлено: 19:27 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала о серьезной болезни, из-за которой ей пришлось пережить клиническую смерть во время гастролей.
Понаровская призналась, что в начале карьеры работала на износ, с ней даже случались голодные обмороки. В 1979 году, во время гастролей в Кургане, певица вышла за кулисы и потеряла сознание. У нее отказали почки, и наступила клиническая смерть.

"Я видела себя со стороны. Как надо мной наклонились люди, потом меня понесли. <…> Затем была бесконечная красота, и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь", — рассказала артистка.

Она добавила, что запретила сообщать о диагнозе членам семьи. О пережитой певицей болезни они узнали по прошествии времени.
"Тогда у меня не возникло мыслей, что я умру. Я поняла, что должна жить дальше — творить, любить", — призналась Понаровская.
Дефибрилляция сердца
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КультураИрина ПонаровскаяБорис КорчевниковОбщество
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