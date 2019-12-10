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Полиция возбудила дело о ДТП с пятью погибшими под Воронежем
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РИА Новости

Полиция возбудила дело о ДТП с пятью погибшими под Воронежем

18:26 10.12.2019 (обновлено: 19:30 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса в Воронежской области, где погибли пять человек и трое пострадали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 11.30 мск на 622-м километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Травмы получили водитель ВАЗ-2110, его пассажир, а также пассажир микроавтобуса. Все они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"Следственным отделом ОМВД России по городу Борисоглебску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ по обстоятельствам ДТП, произошедшего на 622-м километре автодороги Москва - Астрахань Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщила Куликова.
Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.
"По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоблюдения водителем микроавтобуса Peugeot Boxer скоростного режима, не обеспечивающего безопасность движения с учетом погодных условий, в результате чего он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes", - сообщает прокуратура области.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
1301020
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ГУ МВД по Воронежской областиМВД РФВоронежская областьПроисшествия
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