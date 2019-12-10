Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

"В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", - сказал Путин.

"У нас же есть в УК даже статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения. А может быть что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали", - добавил он.