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Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
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РИА Новости

Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

18:22 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
На заседании Совета по правам человека к главе государства обратились с предложением сделать ненадлежащее поведение госслужащих, в частности, оскорбление ими чести и достоинства граждан, основанием для их увольнения.
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"В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", - сказал Путин.
По словам президента, необходимо продумать детали.
"У нас же есть в УК даже статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения. А может быть что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали", - добавил он.
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