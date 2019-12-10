Владимир Круглый: у граждан РФ и РБ зеркальные права на медпомощь

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Граждане России и Белоруссии имеют равные права на получение медицинской помощи, которые им гарантируют соответствующие соглашения между двумя странами; но при этом они должны официально подтвердить свой статус, напомнил российский сенатор, член Комиссии . Граждане России и Белоруссии имеют равные права на получение медицинской помощи, которые им гарантируют соответствующие соглашения между двумя странами; но при этом они должны официально подтвердить свой статус, напомнил российский сенатор, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

Депутат принял участие в научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы", которая прошла в Москве и посвящена 20-летию Союзного государства

"Права на медпомощь для граждан Союзного государства - зеркальные. Это действует давно. Те люди, которые длительно работают в соседней стране – россияне в Белоруссии, белорусы в России – конечно, знают, что у них есть такие права. При этом у нас разные системы медицинского обслуживания. У нас – ОМС, в Белоруссии – государственное бюджетное финансирование. Но и там, и там граждане Союзного государства должны получать медпомощь бесплатно. Для этого белорусы получают в России полис ОМС, а сделать они это могут в том случае, если пребывают на российской территории длительное время и официально зарегистрированы. Тогда никаких проблем с получением полиса и медпомощи у них нет. Абсолютно те же права у россиян в Белоруссии. И тот же порядок – официальный", - прокомментировал РИА Новости Владимир Круглый.

Тот же путь ждет гражданина Союзного государства, если он хочет оперироваться в соседней стране – планово и бесплатно.

Владимир Круглый отметил также тесное взаимодействие российских и белорусских врачей, и в частности, практику проведения совместных операций.