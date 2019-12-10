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Владимир Круглый: у граждан РФ и РБ зеркальные права на медпомощь
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РИА Новости

Владимир Круглый: у граждан РФ и РБ зеркальные права на медпомощь

18:19 10.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Граждане России и Белоруссии имеют равные права на получение медицинской помощи, которые им гарантируют соответствующие соглашения между двумя странами; но при этом они должны официально подтвердить свой статус, напомнил российский сенатор, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
Депутат принял участие в научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы", которая прошла в Москве и посвящена 20-летию Союзного государства.
"Права на медпомощь для граждан Союзного государства - зеркальные. Это действует давно. Те люди, которые длительно работают в соседней стране – россияне в Белоруссии, белорусы в России – конечно, знают, что у них есть такие права. При этом у нас разные системы медицинского обслуживания. У нас – ОМС, в Белоруссии – государственное бюджетное финансирование. Но и там, и там граждане Союзного государства должны получать медпомощь бесплатно. Для этого белорусы получают в России полис ОМС, а сделать они это могут в том случае, если пребывают на российской территории длительное время и официально зарегистрированы. Тогда никаких проблем с получением полиса и медпомощи у них нет. Абсолютно те же права у россиян в Белоруссии. И тот же порядок – официальный", - прокомментировал РИА Новости Владимир Круглый.
Тот же путь ждет гражданина Союзного государства, если он хочет оперироваться в соседней стране – планово и бесплатно.
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Владимир Круглый отметил также тесное взаимодействие российских и белорусских врачей, и в частности, практику проведения совместных операций.
"Недавно в Минске прошла коллегия министерств здравоохранения наших стран, где на уровне министров рассматривался вопрос оказания помощи пациентам с инсультом, с неврологическими заболеваниями. Должен сказать, что белорусские врачи вообще работают в теснейшей связи с российскими коллегами – практически все ведущие научно-исследовательские медцентры, по разным направлениям. У нас есть очень хороший опыт в трансплантологии. Кстати, мне удалось посетить в Минске Центр трансплантологии органов и тканей, и я был поражен тем, насколько хорошо выстроена система оказания помощи. Я знаю, что в Белоруссии в каждом областном центре есть отделение трансплантации почки, и нет очереди на эту операцию! А у нас до этого еще далеко. Трансплантация сердца, легких, печени – тоже на очень высоком уровне. И очень важно, что белорусские врачи работают по этим направлениям в теснейшей связи с российскими коллегами. Да вообще, повторю, в медицине контакты у нас самые тесные. И, к счастью, эти традиции сохранены и активно развиваются", - подчеркнул депутат.
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