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СПЧ представит Путину предложения о поправках в закон о митингах
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РИА Новости

СПЧ представит Путину предложения о поправках в закон о митингах

18:17 10.12.2019 (обновлено: 20:46 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доклад президентского совета по правам человека с предложениями о поправках в нормы, касающиеся организации публичных мероприятий, будет представлен президенту России Владимиру Путину на встрече во вторник, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Подготовлен доклад о развитии законодательства в области массовых мероприятий, в области проведения митингов. Накоплен большой опыт, в России проходит больше тысячи массовых мероприятий каждый год, еще и акции протеста. Абсолютное большинство из них согласованы, но бывают эпизоды не самые приятные. Как здесь изменить законодательство, чтобы этих неприятных эпизодов было как можно меньше", - рассказал Фадеев журналистам перед встречей правозащитников с президентом РФ во вторник.
Валерий Фадеев
Вчера, 17:10
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
На просьбу уточнить, идет ли речь о недавних московских протестах, он ответил: "Да, в том числе то, что происходило в Москве, надо извлекать из этого урок".
"Готов целый доклад. Николай Сванидзе подготовил этот доклад. Он будет представлен за моей подписью, официально", - заявил Фадеев, уточнив, что доклад представят на предстоящей встрече с Путиным во вторник.
Фадеев также сообщил, что СПЧ будет разбираться в ситуации с Константином Котовым, осужденным за нарушения правил проведения массовых акций.
Главу СПЧ попросили прокомментировать дела о беспорядках в столице и судьбу их фигурантов, в том числе Котова.
"Мы уже высказывались, я высказывался по поводу событий июля-августа, и вполне определенно высказывался. Я говорил, что решения судов должны быть адекватны содеянному. В частности, касательно Егора Жукова я высказывался, что, по моему мнению, было бы неправильно осудить человека на тюрьму, и по поводу Фомина, и по поводу Раджабова - ещё предстоят судебные слушания, - я высказывался определённо. По Котову я не высказывался, будем уточнять, буду разбираться. По Котову не могу ничего сказать лично я", - сказал Фадеев журналистам.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
Егор Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест. В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
6 декабря, 16:13
В Совфеде прокомментировали приговор Егору Жукову
Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года.
В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц. В начале сентября его отпустили под домашний арест после соответствующего ходатайства СК. Фомин вину не признавал. СК прекратил уголовное преследование фигуранта дела о беспорядках 27 июля Фомина 6 декабря.
27 ноября Тверской суд Москвы вернул прокурору дело участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, который кинул бутылку в росгвардейца, По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти, за что грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
6 декабря, 12:47
В Кремле отказались комментировать приговор Егору Жукову
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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