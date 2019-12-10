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Владимир Круглый: соцсфера наиболее важна для Союзного государства
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РИА Новости

Владимир Круглый: соцсфера наиболее важна для Союзного государства

18:24 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Социальная сфера наиболее перспективна и важна с точки зрения интеграции Союзного государства, убежден российский сенатор, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
"Интеграция идет не только на уровне госорганов и не только в вопросах сближения законодательств. Самое важное, на мой взгляд, чтобы расширялась интеграция на уровне контактов простых людей, на уровне социальных программ, взаимодействия молодежи. И, конечно, очень важны вопросы охраны здоровья", - прокомментировал РИА новости Круглый, принявший участие в научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" в Москве.
По его словам, пока что за счет бюджета Союзного государства реализуются преимущественно узкоспециализированные долгосрочные программы в области здравоохранения. Задача депутатов и профильных ведомств двух стран – расширять такое взаимодействие.
"Уже много лет реализуется и совершенствуется программа помощи детям со сложными заболеваниями позвоночника, но это узкий сегмент. Много лет действует программа организации отдыха детей, проживающих на территориях, подвергшихся радиационному заражению после аварии на Чернобыльской АЭС. Такие территории есть как в Белоруссии, так и в России. И дети оздоровляются в санаториях, расположенных на берегу Черного моря. Есть еще ряд инициатив, в частности, лично у меня, по расширению совместных программ в области здравоохранения для граждан двух наших стран. Планы большие. В том числе - по проведению совместных масштабных мероприятий, семинаров, конференций в сфере научно-практической медицины", - сказал Круглый.
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Он уточнил, на многие российские мероприятия медицинского профиля его коллеги приглашают врачей из Белоруссии.
"Они приезжают и рассказывают о своих достижениях по различным направлениям. Могу уверенно сказать, что по теме онкологии, детской онкологии выступления белорусских врачей традиционно являются одними из самых интересных. Белоруссия ведь была пионером на постсоветском пространстве в детской онкологии, и первой проходила принятие международных протоколов в 90-е годы. Поэтому, к примеру, на форуме, который проводит Российское общество детских онкологов, белорусы являются ведущими спикерами", - пояснил депутат.
Круглый добавил, что подобные контакты у медиков двух стран есть в области общей онкологии, кардиологии и других разделов медицины.
"Эти контакты существуют давно, и мы должны всячески способствовать таким связям. Еще один пример… В этом году мы проведем семинар с участием белорусской и российской сторон на тему "60+. Активное долголетие". Вы знаете, что у нас выполняется нацпроект "Демография", где очень большой раздел посвящен людям старшего возраста. В Белоруссии тоже есть свои наработки на эту тему. И нам бы хотелось осмыслить наш совместный опыт и в перспективе применить его для наших стран. Тем более, что мы знаем: жизнь перемещает людей – кто-то большую часть жизни прожил в Белоруссии, а сейчас - в России, и наоборот. Это актуально для всех", - уверен Владимир Круглый.
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Он также заметил, что важно инициировать совместные проекты и программы для граждан России и Белоруссии не только за счет бюджета СГ, "поскольку он довольно ограничен", но и за счет других источников финансирования. "И это я тоже вижу задачей социальной комиссии Парламентского Собрания", - поделился депутат.
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