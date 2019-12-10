Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан

Вышинский в ходе заседания СПЧ обратил внимание президента на уголовное преследование жителей Крыма после возвращения полуострова в состав России. "Проблема - уголовные преследования жителей Крыма после возвращения его в состав Российской Федерации, массовые возбуждения уголовных дел, особенно в адрес активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма различных уровней. На лето 2018 года возбуждено более шести тысяч уголовных дел", - сообщил он.

Вышинский привел в пример беременную девушку, с которой сидел в тюрьме в соседней камере, "вся вина которой была в том, что она была членом комиссии по организации референдума". В 2018 году она попала в тюрьму, на сделку со следствием пошла для того, чтобы не рожать за решеткой, сказал он. Кроме того, Вышинский призвал найти правовой механизм для того, чтобы передать России дела людей, которые осуждены на Украине, но вернулись в Российскую Федерацию.