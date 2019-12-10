Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину об уголовных преследованиях на Украине, в частности, участников крымского референдума 2014 года и госслужащих Крыма. Глава государства попросил передать ему данные преследуемых лиц, отметив, что РФ будет иметь в виду эту ситуацию в ходе переговорного процесса с Украиной.
Вышинский в ходе заседания СПЧ обратил внимание президента на уголовное преследование жителей Крыма после возвращения полуострова в состав России. "Проблема - уголовные преследования жителей Крыма после возвращения его в состав Российской Федерации, массовые возбуждения уголовных дел, особенно в адрес активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма различных уровней. На лето 2018 года возбуждено более шести тысяч уголовных дел", - сообщил он.
Вышинский привел в пример беременную девушку, с которой сидел в тюрьме в соседней камере, "вся вина которой была в том, что она была членом комиссии по организации референдума". В 2018 году она попала в тюрьму, на сделку со следствием пошла для того, чтобы не рожать за решеткой, сказал он. Кроме того, Вышинский призвал найти правовой механизм для того, чтобы передать России дела людей, которые осуждены на Украине, но вернулись в Российскую Федерацию.
"Что касается конкретных лиц, то просто дайте мне данные по ним, мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной. Действительно, это проблема находится за пределами правового решения, правового поля. Но в том числе и это было вчера предметом наших дискуссий", - ответил Путин.
"По поводу уголовных процессов в отношение тех людей, которые по обмену оказались в России. Ну да, они их продолжают там, на Украине, но я с трудом себе представляю, что они нам передадут дело, хотя, такой вопрос можно, наверное, ставить, можно с коллегами на Украине тоже об этом говорить", - добавил он.
Кроме того, предлагая повысить эффективность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вышинский напомнил о деле 13 января 1991 года в Вильнюсе, по которому два россиянина, Геннадий Иванов и Юрий Мель, находятся в тюрьме Литвы.