Путин оценил ситуацию с лишением инвалидности потерявшего глаз ребенка

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с мальчиком, которому из-за рака сетчатки удалили глаз и сняли инвалидность после наступления ремиссии, счел чушью, что отсутствие парного органа - недостаточное основание для продления инвалидности, и пообещал разобраться в проблеме.
Президент во вторник проводит встречу с представителями СПЧ. В ходе нее член совета Шота Горгадзе заявил, что при ретинобластоме у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до 18 лет менять глазной протез для того, чтобы соответствовал росту ребенка. Однако по действующим правилам, которые регулируются постановлением правительства и министерством труда, в случае наступления ремиссии, отступлении онкологии ребенка лишают инвалидности, и он теряет возможность бесплатной замены глазного протеза.
"То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно. ... Я понял. Слов нет. Вы правы. Займемся этим", - сказал Путин.