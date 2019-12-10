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Путин оценил ситуацию с лишением инвалидности потерявшего глаз ребенка
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с лишением инвалидности потерявшего глаз ребенка

18:07 10.12.2019 (обновлено: 21:15 10.12.2019)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с мальчиком, которому из-за рака сетчатки удалили глаз и сняли инвалидность после наступления ремиссии, счел чушью, что отсутствие парного органа - недостаточное основание для продления инвалидности, и пообещал разобраться в проблеме.
Президент во вторник проводит встречу с представителями СПЧ. В ходе нее член совета Шота Горгадзе заявил, что при ретинобластоме у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до 18 лет менять глазной протез для того, чтобы соответствовал росту ребенка. Однако по действующим правилам, которые регулируются постановлением правительства и министерством труда, в случае наступления ремиссии, отступлении онкологии ребенка лишают инвалидности, и он теряет возможность бесплатной замены глазного протеза.
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"То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно. ... Я понял. Слов нет. Вы правы. Займемся этим", - сказал Путин.
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