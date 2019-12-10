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РИА Наука
2019-12-10T22:08+0300
https://ria.ru/20191210/1562225352.html
Ученые выяснили, как поиск смысла жизни отражается на здоровье
https://cdn24.img.ria.ru/images/143486/80/1434868008_0:88:4700:2732_1036x0_80_0_0_4600b53b017c99b31538bdbbedcfc544.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как поиск смысла жизни отражается на здоровье

21:00 10.12.2019 (обновлено: 22:08 10.12.2019)
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© Fotolia / PaulShlykovДевушка читает книгу
Девушка читает книгу
© Fotolia / PaulShlykov
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Исследование американских ученых выявило, что физические и когнитивные способности людей, ответивших для себя на вопрос, зачем они живут, выше, чем у тех, кто до сил пор ищет смысл жизни. К тому же они меньше болеют. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Psychiatry.
Исследование, проведенное учеными Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего, показало, что наличие смысла в жизни улучшает физическое и психическое здоровье, в то время как сам процесс поиска смысла связан с переживаниями и ухудшением здоровья.
"Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Дилипа Джеста (Dilip V. Jeste), доктора медицинских наук, заслуженного профессора психиатрии и нейронаук в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Многие думают о цели в жизни с философской точки зрения, но понимание смысла связано с улучшением здоровья, хорошим самочувствием и долголетием. Те, у кого есть смысл в жизни, счастливее и здоровее, чем те, у кого его нет".
Исходными данными для исследования послужили результаты проводившихся в течение трех лет перекрестных опросов среди 1042 жителей округа Сан-Диего (штат Калифорния) в возрасте от 21 до 100 лет. Состояние поиска смысла описывалось словами "Я ищу цель или миссию для своей жизни", а состояние, когда смысл найден, — "Я нашел удовлетворяющую меня жизнь".
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Ученые обнаружили, что в разных возрастных группах процент удовлетворенных своей жизнью людей существенно различался. Максимальное их количество было среди 60-летних.
"Когда вы молоды, например в двадцать лет, вы не уверены в своей карьере, жизненном партнере и в том, кем вы являетесь как личность. Вы ищете смысл в жизни, — говорит Джест. — По мере того как вы подходите к тридцати, сорока, пятидесяти годам, у вас складываются более устойчивые отношения, может быть, вы состоите в браке и вы устроили карьеру. Поиск уменьшается, а осмысленность жизни увеличивается".
"После 60 лет все начинает меняться. Люди уходят с работы и начинают терять свою идентичность. У них развиваются проблемы со здоровьем, их друзья и родственники постепенно уходят из жизни. Они снова начинают искать уже новый смысл в жизни, потому что смысл, который у них когда-то был, изменился".
Однако внутри возрастных групп наилучшие показатели по физическому и психическому здоровью демонстрировали именно те, кто на данном жизненном этапе решил для себя вопрос смысла жизни.
Ученые считают, что осмысленность существования — важный медицинский, клинически значимый параметр, который можно использовать для улучшения состояния пациентов.
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"Мы ожидаем, что наши результаты послужат основой для разработки новых терапевтических методов", — говорит Авайс Афтаб (Awais Aftab), доктор медицинских наук и первый автор статьи.
По словам авторов, на следующих этапах исследования они хотят изучить, как влияют на здоровье и долголетие такие состояния человека, как мудрость, одиночество и сострадание, а также выяснить, связаны ли с поиском смысла в жизни биомаркеры стресса и старения.
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