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Туризм
2019-12-10T18:50+0300
https://ria.ru/20191210/1562224580.html
В Казани в 2021 году пройдет вручение премии World Travel Awards
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РИА Новости

В Казани в 2021 году пройдет вручение премии World Travel Awards

18:50 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Столица Татарстана избрана местом проведения церемонии вручения главной международной премии в области туризма World Travel Awards в 2021 году, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по туризму.
"В рамках встречи Рустам Минниханов (глава Республики Татарстан, — Прим. ред.) и Грэм Кук (основатель конкурса World Travel Awards, — Прим. ред.) договорились о проведении в Казани церемонии вручения мировых туристических премий World Travel Technology Awards в 2020 и World Travel Awards в 2021 году", — говорится в сообщении.
Председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил: "Это будет большой процесс подготовки и продвижения Татарстана и Казани на мировой туристической арене".
Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии. В 2020 году гранд-финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.
Столица России победила в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город" премии World Travel Awards-2019, обойдя Париж, Лондон и Нью-Йорк.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
28 ноября, 16:54Туризм
Достойна "Оскара": Москва получила главную премию World Travel Awards
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