В Казани в 2021 году пройдет вручение премии World Travel Awards

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Столица Татарстана избрана местом проведения церемонии вручения главной международной премии в области туризма World Travel Awards в 2021 году, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по туризму.

"В рамках встречи Рустам Минниханов (глава Республики Татарстан, — Прим. ред.) и Грэм Кук (основатель конкурса World Travel Awards, — Прим. ред.) договорились о проведении в Казани церемонии вручения мировых туристических премий World Travel Technology Awards в 2020 и World Travel Awards в 2021 году", — говорится в сообщении.

Председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил: "Это будет большой процесс подготовки и продвижения Татарстана и Казани на мировой туристической арене".

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии. В 2020 году гранд-финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.