Ветераны останутся обязательными гостями парада Победы, заявил Путин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ветераны останутся обязательными гостями парада Победы, однако и в появлении на трибунах "гламурных людей" есть что-то положительное, считает президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос о том, что на парад Победы в последние годы приходит все больше и больше "гламурных людей", тогда как необходимо обеспечить присутствие ветеранов Великой Отечественной войны.
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"Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы их не можете не видеть на трибунах", - сказал Путин.
"Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Ну, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное", - добавил он.
Путин подчеркнул, что власти продолжат уделять особое внимание приглашению ветеранов.
"Ну, а приглашать туда людей, которые что-то сделали для страны, в том числе в сложных условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, для жизни, конечно, вы правы абсолютно, мы так и делаем. Но я попрошу и администрацию, и министерство обороны уделить этому особое внимание", - отметил президент.