Ветераны останутся обязательными гостями парада Победы, заявил Путин

"Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Ну, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное", - добавил он.