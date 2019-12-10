Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Лужкова по поводу невосполнимой утраты", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, глава белорусского государства отметил, что с чувством огромной печали и сожаления воспринял известие о смерти Лужкова.

"Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений. С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами", - процитировали текст с соболезнованиями в пресс-службе.