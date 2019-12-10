АФК "Система" и ПетрГУ договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности подписали Соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности подписали АФК "Система" и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).

Согласно документу, университет будет оказывать содействие в экспертизе высокотехнологичных инвестиционных проектов и в формировании информационно-образовательной среды, а "Система" будет способствовать трансферу наукоемких технологий на свои предприятия.

Приоритетной в сотрудничестве будет сфера высоких технологий: big data,искусственный интеллект, интернет вещей, программное обеспечение и технологии, облегчающие процессы планирования, прогнозирования, принятия управленческих и финансовых решений, оптимизации поставок и производственных процессов. Также большое внимание стороны намерены уделять наукоемким и ресурсосберегающим технологиям в лесопереработке и целлюлозно-бумажной индустрии.

"ПетрГУ - передовой в инновационном плане университет. В Петрозаводске сильная научная школа. Там достаточно сильная школа программистов, и много молодежи этим увлекается. Это хороший шанс для того, чтобы сделать карьеру, показать себя и достичь результатов", - заявил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков после церемонии подписания соглашения, особо отметив перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

По словам Евтушенкова, создание такого центра компетенций в Петрозаводске – это "шаг вперед" и для университета, и для корпорации.

В свою очередь в ПетрГУ планируют в сотрудничестве с АФК "Система" готовить высококвалифицированные кадры в рамках "цифровой экономики", разрабатывать новые образовательные программы и онлайн-курсы.

"Мы с АФК "Система" работаем вместе уже не первый год. Например, у нас уже было внедрение системы автоматизации на предприятиях в лесной отрасли не только в Карелии, но и в других регионах. В рамках нового соглашения речь идет о комплексном сотрудничестве по целому ряду направлений, связанных с задачами искусственного интеллекта, больших данных, с автоматизацией предприятий лесоперерабатывающего комплекса, медицины",- сообщил журналистам ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.