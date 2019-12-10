Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Демократы в палате представителей США намерены предъявить президенту Демократы в палате представителей США намерены предъявить президенту Дональду Трампу два обвинения в рамках процедуры импичмента, заявил журналистам председатель комитета палаты по судебным вопросам Джеррольд Надлер

"Первая статья — это злоупотребление властью. Это нарушение, заслуживающее импичмента, когда президент использует полномочия своей должности для личной выгоды", — сказал он.

По словам Надлера, именно это Трамп сделал, когда "давил на Украину, чтобы та вмешалась в президентские выборы 2020 года". При этом президент вмешивался в ход начатого демократами расследования, и это дает основания для второй статьи: препятствие конгрессу, добавил парламентарий.

Надлер также рассказал, что его комитет на днях рассмотрит эти статьи, чтобы вынести рекомендации по импичменту на обсуждение полного состава палаты представителей.

Слушания по импичменту

Конгрессмены-демократы, составляющие большинство в палате представителей, начали формальную процедуру импичмента Трампа в конце октября. Они подозревают президента в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против его политического противника Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп эти обвинения отрицает. По его словам, он требовал от Киева борьбы с коррупцией.

Если палата представителей проголосует за импичмент Трампа, дело перейдет в сенат. Но там большинство составляют однопартийцы президента — республиканцы, и они пока что не намерены отстранять Трампа от власти.