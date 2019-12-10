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Религия и мировоззрение
2019-12-10T17:32+0300
https://ria.ru/20191210/1562224061.html
Муфтий: Лужков был другом мусульман и много сделал для уммы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155523/98/1555239840_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_59ac4588d186e630e307911cdcbb26de.jpg
РИА Новости

Муфтий: Лужков был другом мусульман и много сделал для уммы

17:32 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Мусульмане уважали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, видели в нем хорошего друга и соратника, сообщил РИА Новости глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы получили горестную новость: на 84 году жизни не стало моего друга и соратника, бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Без малого два десятка лет мы сотрудничали с ним не просто как религиозный деятель и градоначальник, наше общение всегда было братским. Юрий Михайлович мог прийти на праздничный намаз, провести совещание, пообщаться с простыми мусульманами", - сказал Гайнутдин.
По словам председателя ДУМ РФ, Юрий Лужков принимал участие в строительстве Мемориальной мечети в столице, закладке первого камня обновленной Соборной мечети.
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"Энергичность и жизнеутверждающий характер Юрия Михайловича сочетались с мастерством управленца самого высокого уровня. Он был государственником и патриотом", - добавил Гайнутдин.
Также муфтий сказал, что в период непростого становления новой России Лужков "уверенно держал руль управления столицы", много сделал для Москвы и москвичей, в том числе мусульманской уммы (общины).
"После того, как Юрий Михайлович покинул пост мэра Москвы, мы продолжали нашу добрую, братскую дружбу, и я всегда был рад его видеть у себя в гостях в московской Соборной мечети. Мы возносим молитвы о душе Юрия Лужкова. Он не был мусульманином, но был с нами, с народом и с мусульманами", - заключил Гайнутдин.
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Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинЮрий Лужковрелигия
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