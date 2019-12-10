Муфтий: Лужков был другом мусульман и много сделал для уммы

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Мусульмане уважали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, видели в нем хорошего друга и соратника, сообщил РИА Новости глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы получили горестную новость: на 84 году жизни не стало моего друга и соратника, бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Без малого два десятка лет мы сотрудничали с ним не просто как религиозный деятель и градоначальник, наше общение всегда было братским. Юрий Михайлович мог прийти на праздничный намаз, провести совещание, пообщаться с простыми мусульманами", - сказал Гайнутдин.
По словам председателя ДУМ РФ, Юрий Лужков принимал участие в строительстве Мемориальной мечети в столице, закладке первого камня обновленной Соборной мечети.
"Энергичность и жизнеутверждающий характер Юрия Михайловича сочетались с мастерством управленца самого высокого уровня. Он был государственником и патриотом", - добавил Гайнутдин.
Также муфтий сказал, что в период непростого становления новой России Лужков "уверенно держал руль управления столицы", много сделал для Москвы и москвичей, в том числе мусульманской уммы (общины).
"После того, как Юрий Михайлович покинул пост мэра Москвы, мы продолжали нашу добрую, братскую дружбу, и я всегда был рад его видеть у себя в гостях в московской Соборной мечети. Мы возносим молитвы о душе Юрия Лужкова. Он не был мусульманином, но был с нами, с народом и с мусульманами", - заключил Гайнутдин.