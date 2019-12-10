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Биография Мари Фредрикссон
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РИА Новости

Биография Мари Фредрикссон

17:28 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Шведская певица, композитор, солистка дуэта Roxette Мари Фредрикссон (Marie Fredriksson) родилась 30 мая 1958 года в городе Эстра Юнгбю (Östra Ljungby, Швеция).
Ее сольная карьера началась в 1970-х годах в группах Strul и MaMas Barn. Она выступала и с сольными номерами. Выпустила сольные диски Het vind (1984) и Den sjunde vågen (1985), которые сделали Фредрикссон одной из самых популярных певиц Швеции.
В середине 1980-х годов вместе с Пером Гесслом (автор текстов песен и музыки, гитара, губная гармошка) она создала группу Roxette.
В 1986 году дуэт записал свой первый сингл Neverending Love, ставший хитом в Швеции. В том же году музыканты начали работать над своим дебютным альбомом, в который вошли песни Пера, ранее предназначавшиеся для его сольного альбома, но затем переведенные на английский и в таком виде появившиеся на диске Pearls Of Passion. В 1987 году дуэт совершил свое первое турне по Швеции и записал сингл It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted).
В 1988 году вышел второй альбом Roxette – Look Sharp! Международный успех дуэту пришел в 1989 году с песней The Look. Сингл возглавил хит-парады 25 стран.
В том же году Roxette вслед за ABBA и Blue Suede возглавили американский хит-парад, песня It must have been love прозвучала в фильме "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.
Осенью 1996 года Roxette записал альбом своих лучших баллад на испанском языке Baladas En Espaсol, который стал "платиновым" в Испании и "золотым" во многих испаноязычных странах.
В 2002 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, она была успешно прооперирована. Из-за болезни Фредрикссон Roxette на время прекратил свою деятельность. Некоторое время артисты занимались сольными карьерами, записав совместно лишь несколько композиций для альбома лучших хитов.
В 1980-х - начале2000-х годов Фредрикссон продолжала свою сольную карьеру, выступая с концертами, турне и выпустив ряд сольных альбомов. Она записала сольные диски Efter stormen (1987), Den ständiga resan (1992), I en tid som vår (1996), сборник Äntligen (2000), англоязычный альбом The Change (2004), Min bäste vän (2006), Tid för tystnad (2007).
Летом 2009 года Roxette объявили о своем воссоединении.
Всего группа выпустила 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом 75 миллионов экземпляров. Их альбомы Look Sharp! (1989) и Joyride (1991) были удостоены шведской премии "Грэмми". Кроме того, в творческий багаж дуэта входит множество сборников и DVD.
Среди альбомов и дисков Roxette – Tourism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Have a Nice Day (1999), Room Service (2001), Charm School (2011), Travelling (2012), Good Karma (2016).
Группа неоднократно посещала Россию – в 1995, 2010 и в 2014 годах. Последний тур насчитывал 11 концертов, которые начались во Владивостоке, а завершились в Москве.
В 2014 и 2015 годах певица также совершила также свой сольный тур в Швеции.
В 2015 году вышла ее автобиографическая книга "Любовь к жизни" (совместно Хеленой фон Свейгбергк).
В 2016 году Фредрикссон объявила о своем уходе со сцены из-за последствий болезни.
В 2017 году она выпустила англоязычный сингл Alone Again.
В мае 2018 года к своему 60-летию она выпустила новый сингл Sing Me a Song.
9 декабря 2019 года Мари Фредрикссон скончалась.
Певица была замужем за Майклом Боишем. У нее остались дочь и сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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