Биография Мари Фредрикссон

В 1986 году дуэт записал свой первый сингл Neverending Love, ставший хитом в Швеции. В том же году музыканты начали работать над своим дебютным альбомом, в который вошли песни Пера, ранее предназначавшиеся для его сольного альбома, но затем переведенные на английский и в таком виде появившиеся на диске Pearls Of Passion. В 1987 году дуэт совершил свое первое турне по Швеции и записал сингл It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted).