Биография Мари Фредрикссон

Ее сольная карьера началась в 1970-х годах в группах Strul и MaMas Barn. Она выступала и с сольными номерами. Выпустила сольные диски Het vind (1984) и Den sjunde vågen (1985), которые сделали Фредрикссон одной из самых популярных певиц Швеции.

В середине 1980-х годов вместе с Пером Гесслом (автор текстов песен и музыки, гитара, губная гармошка) она создала группу Roxette

В 1986 году дуэт записал свой первый сингл Neverending Love, ставший хитом в Швеции. В том же году музыканты начали работать над своим дебютным альбомом, в который вошли песни Пера, ранее предназначавшиеся для его сольного альбома, но затем переведенные на английский и в таком виде появившиеся на диске Pearls Of Passion. В 1987 году дуэт совершил свое первое турне по Швеции и записал сингл It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted).

В 1988 году вышел второй альбом Roxette – Look Sharp! Международный успех дуэту пришел в 1989 году с песней The Look. Сингл возглавил хит-парады 25 стран.

В том же году Roxette вслед за ABBA и Blue Suede возглавили американский хит-парад , песня It must have been love прозвучала в фильме "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

Осенью 1996 года Roxette записал альбом своих лучших баллад на испанском языке Baladas En Espaсol, который стал "платиновым" в Испании и "золотым" во многих испаноязычных странах.

В 2002 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, она была успешно прооперирована. Из-за болезни Фредрикссон Roxette на время прекратил свою деятельность. Некоторое время артисты занимались сольными карьерами, записав совместно лишь несколько композиций для альбома лучших хитов.

В 1980-х - начале2000-х годов Фредрикссон продолжала свою сольную карьеру, выступая с концертами, турне и выпустив ряд сольных альбомов. Она записала сольные диски Efter stormen (1987), Den ständiga resan (1992), I en tid som vår (1996), сборник Äntligen (2000), англоязычный альбом The Change (2004), Min bäste vän (2006), Tid för tystnad (2007).

Летом 2009 года Roxette объявили о своем воссоединении.

Среди альбомов и дисков Roxette – Tourism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Have a Nice Day (1999), Room Service (2001), Charm School (2011), Travelling (2012), Good Karma ( 2016 ).

В 2014 и 2015 годах певица также совершила также свой сольный тур в Швеции.

В 2015 году вышла ее автобиографическая книга "Любовь к жизни" (совместно Хеленой фон Свейгбергк).

В 2017 году она выпустила англоязычный сингл Alone Again

9 декабря 2019 года Мари Фредрикссон скончалась

Певица была замужем за Майклом Боишем. У нее остались дочь и сын.