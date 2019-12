Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсшё. Успех пришел к ней в середине 1980-х, после того как она выпустила два сольных альбома и в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Группа гастролировала по всему миру, песни, среди которых Listen to your heart и It must have been love, возглавляли мировые хит-парады. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов.