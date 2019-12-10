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2019-12-10T18:40+0300
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
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РИА Новости

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

14:54 10.12.2019 (обновлено: 18:40 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 дек — РИА Новости. Вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни, сообщают шведские СМИ со ссылкой на представителя певицы.
"Мари Фредрикссон ушла из жизни утром 9 декабря после тяжелой болезни", — цитирует издание Dagens Nyheter менеджера певицы.
Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсшё. Успех пришел к ней в середине 1980-х, после того как она выпустила два сольных альбома и в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Группа гастролировала по всему миру, песни, среди которых Listen to your heart и It must have been love, возглавляли мировые хит-парады. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов.
В начале 2000-х у Фредрикссон диагностировали рак. Певица долгие годы боролась с болезнью и в 2013 году даже записала альбом под названием "Nu" ("Сейчас"). У нее остались двое детей.
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КультураМари ФредрикссонСтокгольм (город)RoxetteВ мире
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