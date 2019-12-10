Путин отметил необходимость сокращения производства пластиковой посуды

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость в сокращении производства пластиковой посуды, но сначала нужно внедрить лучшие доступные технологии в крупнейших городах.
"По поводу одноразовой посуды, пластика и так далее. ...Постепенно надо снижать", - сказал он в ходе встречи с представителями СПЧ.
Путин добавил, что к этому нужно идти. Также, по словам главы государства, сначала нужно внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах.
"Это просто горящая тема. Но и действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно", - указал президент.