Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Представители орловского рекламного агентства принесли извинения за опечатку, допущенную в социальной рекламе, которая была посвящена заботе о ветеранах.
Ранее на электронных щитах в Орле появилась реклама с ошибкой: ветеранов назвали "ветеринарами".
В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сотрудники агентства заявили, проблема произошла из-за автозамены. При этом они подчеркнули, что изначально ролик согласовали с заказчиком — Управлением по молодежной политике Орловской области.
"Почему дедушка в видеоролике не может быть ветеринаром? Мы запустили соцрекламу по согласованию", — заявили в рекламном агентстве.