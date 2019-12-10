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Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"
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РИА Новости

Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"

17:19 10.12.2019 (обновлено: 17:30 10.12.2019)
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© Фото : ИА "ОрелГрад"Фотография рекламного табло в Орле
Фотография рекламного табло в Орле
© Фото : ИА "ОрелГрад"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Представители орловского рекламного агентства принесли извинения за опечатку, допущенную в социальной рекламе, которая была посвящена заботе о ветеранах.
Ранее на электронных щитах в Орле появилась реклама с ошибкой: ветеранов назвали "ветеринарами".
В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сотрудники агентства заявили, проблема произошла из-за автозамены. При этом они подчеркнули, что изначально ролик согласовали с заказчиком — Управлением по молодежной политике Орловской области.
"Почему дедушка в видеоролике не может быть ветеринаром? Мы запустили соцрекламу по согласованию", — заявили в рекламном агентстве.
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