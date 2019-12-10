Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Представители орловского рекламного агентства принесли извинения за опечатку, допущенную в социальной рекламе, которая была посвящена заботе о ветеранах.

"Почему дедушка в видеоролике не может быть ветеринаром? Мы запустили соцрекламу по согласованию", — заявили в рекламном агентстве.