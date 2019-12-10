Давыдько: работа с молодежью — главный вектор Союзного государства

О планах, перспективах развития, проблемах Союзного государства России и Белоруссии (СГ), решении вопросов дальнейшей интеграции двух стран рассказал в кулуарах научно-практической конференции, посвященной 20-летию создания СГ, в интервью РИА Новости депутат Национального собрания Республики Беларусь, председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

- Геннадий Брониславович, на пленарной сессии госсекретарь Союзного государства сказал, что 20 лет назад декабрь для России и Белоруссии стал месяцем надежд, связанных с образованием союза. На сколько возлагаемые надежды оправданны и каким, на ваш взгляд, станет главный вектор работы?

- Сегодня мы говорим о том, что строительство Союзного государства не сама цель. Ведь после окончания строительных работ все строители должны разойтись. Наша цель в том, чтобы все, что было построено за этот период, не только работало, но и продолжало выстраиваться, жить и развиваться.

В результате двадцати летней работы Союзного государства мы имеем уникальное формирование, где работает огромное количество программ, задействовано много миллионов людей - граждан Белоруссии и России. Главное, у нас нет границ и нет проблем в межнациональных и межкультурных общениях.

Многие программы, которые существуют в рамках Союзного государства, могли реализовываться отдельно двумя странами и без создания этой структуры, но главная ценность в том, что их осуществление идет совместными силами людей двух стран.

Главный вектор дальнейшей работы Союзного государства должен быть направлен в сторону молодежи, развития информационной, культурной и гуманитарной среды.

Молодым людям двух дружественных стран должно быть выгодно жить в Союзном государстве и быть гражданами такого объединения. Нам необходимо жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Нынешняя молодежь прагматична и на вопрос о том, зачем им Союзное государство, мы должны дать четкий ответ наличием различных преференций. От субсидий, льготного кредитования, временного освобождения от налогов, льгот по приобретению недвижимости, если, к примеру, гражданин России откроет свое дело в Белоруссии или наоборот. При наличии поддерживающих мер молодежь ответит нам своим интересом к Союзному государству, не будут засматриваться в сторону других стран.

- Какую идею вы будете выдвигать на следующий год, как депутат парламента в отношении развития Союзного государства?

- Мы должны продолжать тему создания Союзного государства, чтобы в последующем эта структура стала примером и магнитом для создания конфедерации с общей границей, единым платежным средством. Дружественное объединение должно стать желаемой организацией для вступления в нее других стран бывшего Советского Союза и не только.

Необходимо демонстрировать преимущества объединения двух стран, показать выгоду нахождения в нем. Считаю необходимым модель Европейского союза законодательно притянуть к строительству Союзного государства.

- Какие проблемы существуют в Союзном государстве?

- У наших двух президентов есть политическая воля, но есть проблемы, которые решаются очень сложно. Белорусская сторона выступает за равные условия между нашими странами. К примеру, вопросы ценовой политики. Сложности заключаются в разных моделях экономического развития двух стран. Россия идет по модели капиталистического развития государства с большими частными интересами, а Белоруссия – государственно-управляемое государство.

- Какая тема будет одной из главных на следующих заседаниях Парламентского собрания России и Белоруссии?

- Считаю, что одним из главных вопросов станет демографическая проблема. Коэффициент рождаемости на территории Белоруссии и России примерно одинаковый – в размерах 1,8. Все это говорит о том, что через сто лет не будет ни россиян, ни белорусов. Таким образом, патриотизм для женщин – родить трех, четырех детей, а для мужчины – зарабатывать и платить налоги.

Еще одной важной темой является поднятие авторитета профессий врач и учитель. Необходимо разработать меры поддержки людей, занимающихся этими специальностями.

- Сегодня Союзному государству 20 лет – что бы вы пожелали объединению двух дружественных стран?