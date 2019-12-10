Путин согласился с идеей вернуть дела педофилов в суды присяжных

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.
"Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, я, честно сказать, в первый раз это слышу. И тоже задаюсь вопросом: "Почему?" Только для экономии денежных средств или здесь есть другие соображения? Непонятно", - сказал он в ходе встречи с представителями СПЧ.
Он добавил, что "к этому (возвращению таких дел в ведение судов присяжных - ред.) надо точно вернуться".
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