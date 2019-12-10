Путин согласился с идеей вернуть дела педофилов в суды присяжных

"Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, я, честно сказать, в первый раз это слышу. И тоже задаюсь вопросом: "Почему?" Только для экономии денежных средств или здесь есть другие соображения? Непонятно", - сказал он в ходе встречи с представителями СПЧ.