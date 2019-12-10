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Путин согласился с идеей вернуть дела педофилов в суды присяжных
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РИА Новости

Путин согласился с идеей вернуть дела педофилов в суды присяжных

17:12 10.12.2019 (обновлено: 17:36 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.
"Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, я, честно сказать, в первый раз это слышу. И тоже задаюсь вопросом: "Почему?" Только для экономии денежных средств или здесь есть другие соображения? Непонятно", - сказал он в ходе встречи с представителями СПЧ.
Он добавил, что "к этому (возвращению таких дел в ведение судов присяжных - ред.) надо точно вернуться".
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
28 августа, 14:50
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