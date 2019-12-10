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Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
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РИА Новости

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

17:10 10.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
На встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ глава Совета напомнил о митингах, которые прошли в Москве этим летом.
"Были случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка. Заведены уголовные дела. Некоторые участники акции уже осуждены. Совет внимательно следит за ходом этого дела. Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку", - сказал Фадеев.
Он напомнил, что в прошлую пятницу прошли судебные заседания по нескольким делам. Своими приговорами суд проявил такую соразмерность, хотя у членов совета есть и другие мнения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Валерий Фадеев
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