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Никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, заявил Путин
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РИА Новости

Никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, заявил Путин

17:05 10.12.2019 (обновлено: 17:35 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил, что никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, чтобы кто-то наживался на этом.
Путин во вторник встречается с членами президентского Совета по правам человека. Одна из участниц встречи, член СПЧ Екатерина Винокурова подняла проблему лекарственного обеспечения в стране, в том числе обеспеченности иностранными препаратами.
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"По поводу лекарств иностранного производства: здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить. Но нужно понимать, что мы должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами, и не только элементарные, а серьезные лекарственные препараты", - заявил Путин, говоря о проблеме доступа к некоторым импортным лекарствам.
Он подчеркнул, что фармацевтическая отрасль развивается, в России есть на этот счет целая программа, которая обеспечена финансированием. "И, надо сказать, что отрасль работает все лучше и лучше. Мы сюда приглашаем, и международные крупные фармацевтические компании открывают у нас все больше и больше производств, реально здесь на территории работают и работают очень хорошо. Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим", - заверил он.
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Президент напомнил, что совсем недавно были приняты некоторые решения, которые разблокируют поступление на российскую таможенную территорию ряда препаратов, которые ранее были запрещены к ввозу. Это создавало людям серьезные проблемы, в том числе в вопросе лекарственного обеспечения детей, которые нуждаются в подобной поддержке, уточнил он.
"Будем дальше это делать, безусловно. И не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт, - только для того, чтобы кому-то здесь наживаться на этом. Нет. Но здесь проблема сложнее, чем она кажется при первом рассмотрении. Есть и те, которые лоббируют именно иностранные препараты, и не бескорыстно. С первого раза подчас трудно разобраться. Но все, что мы делаем, безусловно, должно идти на пользу людям; будем этим и дальше заниматься, без всяких сомнений", - подчеркнул Путин.
Он упомянул и о теме лекарственного обеспечения в целом.
"Мы постоянно об этом говорим, я сейчас не буду вдаваться в подробности, в том числе это касается и текущей ситуации, и закупок, постоянно эта система совершенствуется. Работа в основном ведется на региональном уровне, есть значительная часть работы на федеральном, но основной массив все-таки на региональном. Деньги регулярно, в полном объеме, своевременно выделяются", - отметил президент РФ.
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