Никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, заявил Путин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заверил, что никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, чтобы кто-то наживался на этом.

Путин во вторник встречается с членами президентского Совета по правам человека . Одна из участниц встречи, член СПЧ Екатерина Винокурова подняла проблему лекарственного обеспечения в стране, в том числе обеспеченности иностранными препаратами.

"По поводу лекарств иностранного производства: здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить. Но нужно понимать, что мы должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами, и не только элементарные, а серьезные лекарственные препараты", - заявил Путин, говоря о проблеме доступа к некоторым импортным лекарствам.

Он подчеркнул, что фармацевтическая отрасль развивается, в России есть на этот счет целая программа, которая обеспечена финансированием. "И, надо сказать, что отрасль работает все лучше и лучше. Мы сюда приглашаем, и международные крупные фармацевтические компании открывают у нас все больше и больше производств, реально здесь на территории работают и работают очень хорошо. Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим", - заверил он.

Президент напомнил, что совсем недавно были приняты некоторые решения, которые разблокируют поступление на российскую таможенную территорию ряда препаратов, которые ранее были запрещены к ввозу. Это создавало людям серьезные проблемы, в том числе в вопросе лекарственного обеспечения детей, которые нуждаются в подобной поддержке, уточнил он.

"Будем дальше это делать, безусловно. И не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт, - только для того, чтобы кому-то здесь наживаться на этом. Нет. Но здесь проблема сложнее, чем она кажется при первом рассмотрении. Есть и те, которые лоббируют именно иностранные препараты, и не бескорыстно. С первого раза подчас трудно разобраться. Но все, что мы делаем, безусловно, должно идти на пользу людям; будем этим и дальше заниматься, без всяких сомнений", - подчеркнул Путин.

Он упомянул и о теме лекарственного обеспечения в целом.