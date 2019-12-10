Доступ к архивам по репрессированным надо упростить, считает Путин

"Этого ничего мы не знаем, а в бумагах может быть материал о том, что там происходило. Сегодня вынести однозначное решение о том, как себя вел человек: порядочно он поступал или в вынужденном состоянии, невозможно, поэтому надо быть очень аккуратным с этой информацией, можно таких штампов наложить на людей - из поколения в поколение пойдет", - считает глава государства.