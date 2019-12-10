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Доступ к архивам по репрессированным надо упростить, считает Путин
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РИА Новости

Доступ к архивам по репрессированным надо упростить, считает Путин

17:04 10.12.2019 (обновлено: 17:45 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что к вопросу доступа родственников к архивам по репрессированным в 1930-ые годы нужно относиться очень аккуратно, чтобы избежать штампов, зная действия НКВД, но либерализация процедуры нужна.
"То, что здесь нужно поработать над совершенствованием всех процедур нормативной базы, я не сомневаюсь, но сделать это нужно очень аккуратно, потому что такой беспрепятственный доступ - он, знаете, здесь и риски большие, мы знаем, как работало НКВД, и не всегда родственникам может быть будет приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация. Надо к этому относиться очень бережно", - сказал Путин на встрече с СПЧ.
Президент отметил, что люди, которые подвергались определенным процедурам со стороны тогдашней репрессивной системы, в силу определенных обстоятельств совершали действия, поступки под давлением.
"Этого ничего мы не знаем, а в бумагах может быть материал о том, что там происходило. Сегодня вынести однозначное решение о том, как себя вел человек: порядочно он поступал или в вынужденном состоянии, невозможно, поэтому надо быть очень аккуратным с этой информацией, можно таких штампов наложить на людей - из поколения в поколение пойдет", - считает глава государства.
Президент добавил, что порядок доступа к архивам "нужно совершенствовать, либерализация какая-то доступа тоже, наверное, возможна".
"Подумаем, как это сделать, чтобы понимать, кто и где захоронен, была бы возможность потом семьям понимать и знать об этом, как минимум", - добавил президент.
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