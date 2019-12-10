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Путин отметил влияние СМИ на общественное мнение по громким процессам
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РИА Новости

Путин отметил влияние СМИ на общественное мнение по громким процессам

16:53 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что средства массовой информации влияют на общественное мнение в вопросе громких судебных дел.
В ходе встречи с представителями СПЧ к Путину обратились со словами, что есть судебные процессы, когда осуждаются люди, "невиновность которых известна всей стране". Президент задался вопросом, что значит, что невиновность тех или иных людей известна всей стране.
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"Мы же с вами понимаем, что это доказывается в суде, в судебном процессе. На мнение общественности влияют средства массовой информации, они работают, исходя из разных мотивов, другие соображения влияют", - сказал президент.
Путин отметил, что суд должен руководствоваться законом и только им. "Поэтому, то не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране - значит никому не известно. Известно только следствию, суду как конечной инстанции, принимающей решение. Но это совсем не значит, что и на суд влиять нельзя со стороны, в том числе и через средства массовой информации", - сказал Путин.
Он отметил, что особенно нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов. "А такое, к сожалению, тоже имеет место быть, когда в социальных сетях размещается информация о том, что нужно выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них террористический акт", - отметил Путин.
Глава государства добавил, что это не исключает, что Совет по правам человека может иметь свою позицию и возможность ее сформулировать.
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