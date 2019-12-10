Путин отметил влияние СМИ на общественное мнение по громким процессам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отметил, что средства массовой информации влияют на общественное мнение в вопросе громких судебных дел.

В ходе встречи с представителями СПЧ к Путину обратились со словами, что есть судебные процессы, когда осуждаются люди, "невиновность которых известна всей стране". Президент задался вопросом, что значит, что невиновность тех или иных людей известна всей стране.

"Мы же с вами понимаем, что это доказывается в суде, в судебном процессе. На мнение общественности влияют средства массовой информации, они работают, исходя из разных мотивов, другие соображения влияют", - сказал президент.

Путин отметил, что суд должен руководствоваться законом и только им. "Поэтому, то не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране - значит никому не известно. Известно только следствию, суду как конечной инстанции, принимающей решение. Но это совсем не значит, что и на суд влиять нельзя со стороны, в том числе и через средства массовой информации", - сказал Путин.

Он отметил, что особенно нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов. "А такое, к сожалению, тоже имеет место быть, когда в социальных сетях размещается информация о том, что нужно выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них террористический акт", - отметил Путин.