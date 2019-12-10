Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП под Воронежем

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП

© Фото : АГН "Москва" Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии с участием микроавтобуса в Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области , в которой погибли пять человек и трое пострадали, сообщает надзорное ведомство.

Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Травмы получили водитель ВАЗ-2110, его пассажир, а также пассажир микроавтобуса. Все они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

"По факту ДТП полицией проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой прокуратурой области взяты на контроль", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, возраст погибших в микроавтобусе - от 20 до 50 лет.