РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T16:48+0300
https://ria.ru/20191210/1562221630.html
Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП под Воронежем
https://cdn25.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:0:4206:2366_1036x0_80_0_0_99642ce7aa0ebb455aea512af9440700.jpg
РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП под Воронежем

16:48 10.12.2019
582
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области, в которой погибли пять человек и трое пострадали, сообщает надзорное ведомство.
Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Травмы получили водитель ВАЗ-2110, его пассажир, а также пассажир микроавтобуса. Все они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"По факту ДТП полицией проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой прокуратурой области взяты на контроль", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, возраст погибших в микроавтобусе - от 20 до 50 лет.
В волгоградской клинике "Движения" РИА Новости сообщили, что в микроавтобусе ехала на отдых семья врачей из Волгограда. По информации волгоградского издания V1, в аварии погибли основатель клиники "Движения" профессор Олег Соловьев и его жена, а также их дочь со своим супругом.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 декабря, 15:50
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
000120
Обсудить -1
Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин отметил влияние СМИ на общественное мнение по громким процессам
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Полиция возбудила дело о ДТП с пятью погибшими под Воронежем
Валерий Фадеев
На Украине заведены дела против шести тысяч россиян, заявил Фадеев
Здание ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"
Новогодние украшения Москвы
Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин оценил ситуацию с презумпцией невиновности в России
Мэр Москвы Юрий Лужков
Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Автомобиль полиции
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния