Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области, в которой погибли пять человек и трое пострадали, сообщает надзорное ведомство.
Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
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В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Травмы получили водитель ВАЗ-2110, его пассажир, а также пассажир микроавтобуса. Все они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"По факту ДТП полицией проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой прокуратурой области взяты на контроль", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, возраст погибших в микроавтобусе - от 20 до 50 лет.
В волгоградской клинике "Движения" РИА Новости сообщили, что в микроавтобусе ехала на отдых семья врачей из Волгограда. По информации волгоградского издания V1, в аварии погибли основатель клиники "Движения" профессор Олег Соловьев и его жена, а также их дочь со своим супругом.
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