РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T16:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562221299.html
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155894/25/1558942563_0:72:3026:1774_1036x0_80_0_0_c5238ad6f945d42cfff53ee2719e66f6.jpg
РИА Новости

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

16:42 10.12.2019
6784
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Вчера, 04:11
Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
"Процесс не будет быстрым. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - написал он в Telegram во вторник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
22512235
Обсудить 2
"Нормандский" саммит в ПарижеАндрей ЗагороднюкУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Валерий Фадеев
На Украине заведены дела против шести тысяч россиян, заявил Фадеев
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
Лента новостейМолния