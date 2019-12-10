На Украине заведены дела против шести тысяч россиян, заявил Фадеев

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 6 тысяч уголовных дел заведены на Украине в отношении российских граждан, журналист и член президентского Совета по правам человека Кирилл Вышинский поднял эту тему и Совет будет ее продвигать, в том числе правозащитники планируют обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Есть тема, для меня это стало сенсацией. Кирилл Вышинский поднял эту тему и тоже готовит свой доклад. Оказывается, на Украине заведены уголовные дела против шести тысяч российских граждан; они были гражданами Украины, работали чиновниками. И вот эти 6 тысяч человек теперь находятся почти заложниками", - рассказал Фадеев журналистам.
Он пояснил, что этих людей обвиняют в государственной измене и подобных преступлениях.
"У многих из них родственники на территории Украины, они в Крыму живут. И есть уже случаи, когда люди переезжали на территорию Украины и их арестовывали, осуждали. Кирилл Вышинский поднял эту тему и мы будем ее продвигать. Это неизвестная ранее никому тема. Надо эти шесть тысяч человек вывести из положения заложников", - подчеркнул глава СПЧ.
На просьбу уточнить, будет ли эта тема обсуждаться на предстоящей во вторник встрече с президентом РФ, он подтвердил: "планируется, да".