На Украине заведены дела против шести тысяч россиян, заявил Фадеев

"У многих из них родственники на территории Украины, они в Крыму живут. И есть уже случаи, когда люди переезжали на территорию Украины и их арестовывали, осуждали. Кирилл Вышинский поднял эту тему и мы будем ее продвигать. Это неизвестная ранее никому тема. Надо эти шесть тысяч человек вывести из положения заложников", - подчеркнул глава СПЧ.