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В Японии совершили покушение на бывшего министра обороны
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РИА Новости

В Японии совершили покушение на бывшего министра обороны

16:34 10.12.2019
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Покушение на политика Токуитиро Тамадзава совершено в городе Мориока префектуры Иватэ в Японии, политик выжил, сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.
Как сообщила полиция, 81-летний Тамадзава был госпитализирован с огнестрельным ранением. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
По данным правоохранительных органов, позже во вторник в полицейский участок пришел мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.
Как отмечает телеканал, за свою политическую карьеру Тамадзава занимал министерские посты, в том числе пост главы министерства обороны и министерства сельского хозяйства. В 2009 году он ушел на пенсию.
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