В Японии совершили покушение на бывшего министра обороны

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Покушение на политика Токуитиро Тамадзава совершено в городе Мориока префектуры Иватэ в Покушение на политика Токуитиро Тамадзава совершено в городе Мориока префектуры Иватэ в Японии , политик выжил, сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Как сообщила полиция, 81-летний Тамадзава был госпитализирован с огнестрельным ранением. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, позже во вторник в полицейский участок пришел мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.