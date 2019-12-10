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Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
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РИА Новости

Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин

16:28 10.12.2019 (обновлено: 17:21 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
На встрече правозащитников с Путиным во вторник один из членов СПЧ, адвокат Генри Резник вскользь упомянул о прошлогоднем административном деле в отношении Пономарева, которое, по его мнению, было абсолютно неосновательно.
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Президент отреагировал, поинтересовавшись, какова сейчас ситуация. "По поводу Льва Пономарева - там есть какие-то проблемы сегодня с ним? Что-то происходит вокруг него сейчас?", - спросил он.
Со своей стороны, член СПЧ Наталия Евдокимова отметила, что в настоящий момент идёт процесс ликвидации организации Пономарева - движения "За права человека".
"Я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев. Но, если мне память не изменяет, ему никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю. Например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вёл переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды. Он что, международник что ли? Это что, правозащитная деятельность?", - заявил в ответ Путин.
Однако он заверил, что изучит ситуацию: "я обязательно посмотрю на то, чтобы эти элементы не использовались для того, чтобы прекратить деятельность организации как таковой - в той части, во всяком случае, в которой она идёт на пользу нашему гражданскому обществу".
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Глава государства также указал на успешное участие организации Пономарева в конкурсах президентских грантов.
"К нему применялись какие-то административные меры, да? Но, - если я ничего не перепутал, а по-моему я не путаю ничего, - он, несмотря на все это, получал даже президентские гранты; он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы; не платит за коммунальные услуги, электричество. Мы все это как бы стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе", - ответил Путин.
В этом контексте он также затронул тему НКО-"иностранных агентов".
"Мы многократно возвращались к этой теме. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что и эти организации - а принимают соответствующие решения по этим организациям не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной, - но даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их", - заявил президент.
Лидер движения За права человека Лев Пономарев
1 ноября, 17:02
Движение "За права человека"
114420410
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Лев ПономаревВладимир ПутинОбщество
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