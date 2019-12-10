Госпремии в области правозащитной деятельности вручат 12 июня

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вручение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности состоится 12 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
"Знаки лауреатов будут вручены 12 июня", - сказал Путин.
Он отметил, что лауреатом премии этого года стала один из самых опытных членов СПЧ, председатель совета общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.
"Я от всей души поздравляю вас", - обратился к ней президент.
За достижения в благотворительной деятельности премия была присуждена Константину Хабенскому.
"Фонд, который он учредил, помогает детям с тяжёлыми заболеваниями головного мозга, участвует в работе по повышению квалификации врачей, поставкам оборудования в клиники", - отметил глава государства.