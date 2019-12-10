Владимирские депутаты разработают закон о запрете продажи снюсов

ВЛАДИМИР, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Депутаты Заксобрания Владимирской области разрабатывают проект закона о запрете продажи никотинсодержащих смесей, сообщил председатель регионального парламента Владимир Киселев на совещании с представителями УВД и Роспотребнадзора по вопросу защиты детей и подростков от снюсов.

Как отметили в пресс-службе регионального парламента, недавний рейд "Народного контроля" показал, что во Владимире купить коробочку пастилок, содержание никотина в которых в разы превышает дозу этого ядовитого вещества в сигаретах, можно едва ли не на каждом углу. "Ситуация осложняется тем, что формально закон не нарушен. Запрещены только табачные смеси, и производители научились этот запрет обходить - то, что широко предлагается сегодня, содержит не табак, а никотин. Строго говоря, это уже не снюсы, а их новая, пока легальная модификация", - отмечается в сообщении.

"Чтобы спасти наших детей, эту лазейку необходимо закрыть", - считает Киселев.

Спикер пояснил на совещании, что работа владимирских законодателей будет вестись одновременно по двум направлениям - федеральному и региональному, поскольку полномочия субъекта в ряде вопросов ограничены и отдельные положения, например, предельное допустимое содержание никотина в товаре, можно утвердить лишь на федеральном уровне. Параллельно решено приступить к разработке регионального закона и с помощью него постараться уже в ближайшее время максимально защитить юных жителей Владимирской области.

Предложения депутатов по ужесточению федерального законодательства в этом вопросе включают внесение изменений в Административный и в Уголовный кодексы.