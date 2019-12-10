Владимирские депутаты разработают закон о запрете продажи снюсов

ВЛАДИМИР, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Владимирской области разрабатывают проект закона о запрете продажи никотинсодержащих смесей, сообщил председатель регионального парламента Владимир Киселев на совещании с представителями УВД и Роспотребнадзора по вопросу защиты детей и подростков от снюсов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, недавний рейд "Народного контроля" показал, что во Владимире купить коробочку пастилок, содержание никотина в которых в разы превышает дозу этого ядовитого вещества в сигаретах, можно едва ли не на каждом углу. "Ситуация осложняется тем, что формально закон не нарушен. Запрещены только табачные смеси, и производители научились этот запрет обходить - то, что широко предлагается сегодня, содержит не табак, а никотин. Строго говоря, это уже не снюсы, а их новая, пока легальная модификация", - отмечается в сообщении.
"Чтобы спасти наших детей, эту лазейку необходимо закрыть", - считает Киселев.
Спикер пояснил на совещании, что работа владимирских законодателей будет вестись одновременно по двум направлениям - федеральному и региональному, поскольку полномочия субъекта в ряде вопросов ограничены и отдельные положения, например, предельное допустимое содержание никотина в товаре, можно утвердить лишь на федеральном уровне. Параллельно решено приступить к разработке регионального закона и с помощью него постараться уже в ближайшее время максимально защитить юных жителей Владимирской области.
Предложения депутатов по ужесточению федерального законодательства в этом вопросе включают внесение изменений в Административный и в Уголовный кодексы.
6 декабря, 14:45Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса
"Сейчас КоАПом за оптовую и розничную продажу насвая и снюса (табачных смесей) предусмотрены административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей на граждан, от 7 до 12 тысяч – на должностных лиц. и от 40 до 60 тысяч - на юридических лиц. Предлагается в ту же статью добавить и никотинсодержащие смеси, а ответственность поднять до 5-10 тысяч рублей, 30-50 тысяч рублей и 100-150 тысяч рублей, соответственно. Кроме того, планируется внести в УК новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за продажу табако- и никотинсодержащих смесей - исправительные работы на срок до одного года", - сообщили в пресс-службе.