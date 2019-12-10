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Путин призвал сделать работу СПЧ предельно открытой
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РИА Новости

Путин призвал сделать работу СПЧ предельно открытой

16:23 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Работа Совета по правам человека должна быть предельно открытой, кроме того, правозащитникам необходимо активнее сотрудничать с Общественной палатой и омбудсменами, считает президент РФ Владимир Путин.
"Работу Совета, комиссий надо сделать, безусловно, предельно открытой, поддерживать широкие контакты со средствами массовой информации. Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Глава государства также отметил, что СПЧ нужно более активно сотрудничать с Общественной палатой РФ, федеральными и региональными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.
"Объединение усилий, особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди, поможет, мне кажется, ускорить их решение. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества", - считает Путин.
Валерий Фадеев
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