Путин призвал сделать работу СПЧ предельно открытой

"Работу Совета, комиссий надо сделать, безусловно, предельно открытой, поддерживать широкие контакты со средствами массовой информации. Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться", - сказал Путин на заседании СПЧ.

Глава государства также отметил, что СПЧ нужно более активно сотрудничать с Общественной палатой РФ, федеральными и региональными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.