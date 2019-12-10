Партия Тимошенко приветствовала диалог в "нормандском формате"

"Вместе с тем вызывает беспокойство, что впервые в истории работы "нормандского формата" на уровне президента Украины легитимизирована "формула Штайнмайера" (определяющая порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса - ред.), которая становится основой для дальнейших действий. Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе", - заявила лидер "Батькивщины".

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.