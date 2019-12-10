Партия Тимошенко приветствовала диалог в "нормандском формате"

КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинская оппозиционная партия "Батькивщина" приветствует возобновление диалога в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию в Донбассе, однако считает необходимым провести диалог с обществом по пунктам итогового коммюнике, заявила во вторник лидер политсилы Юлия Тимошенко.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров.
"Мы приветствуем то, что Украина возобновила диалог на международном уровне в "нормандской формате", без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. Большим достижением является решение об обмене пленными по формуле "всех на всех". Это дает надежду, что заключенные украинцы, наконец, вернутся домой", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Она позитивно оценила то, что президент Владимир Зеленский озвучил на переговорах позицию Киева о восстановлении контроля на границе с РФ до проведения выборов в Донбассе.
"Вместе с тем вызывает беспокойство, что впервые в истории работы "нормандского формата" на уровне президента Украины легитимизирована "формула Штайнмайера" (определяющая порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса - ред.), которая становится основой для дальнейших действий. Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе", - заявила лидер "Батькивщины".
Тимошенко призвала начать диалог внутри страны по озвученным в Париже договоренностям.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.