На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

"Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", — процитировал Зеленского украинский министр .

Аваков добавил, что у помощника российского президента Владислава Суркова "сдали нервы", когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе. Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.

"Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: "Мы так не договаривались", — рассказал Аваков.

Позднее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слова Авакова об эмоциональном поведении участников переговоров из России, заявив, что такого "не было".