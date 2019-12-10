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На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
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РИА Новости

На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже

16:13 10.12.2019 (обновлено: 19:58 10.12.2019)
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона .
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Вчера, 01:33
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
"Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", — процитировал Зеленского украинский министр .
Аваков добавил, что у помощника российского президента Владислава Суркова "сдали нервы", когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе. Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
"Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: "Мы так не договаривались", — рассказал Аваков.
Позднее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слова Авакова об эмоциональном поведении участников переговоров из России, заявив, что такого "не было".
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате. В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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9 декабря, 21:52
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Донбасс"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Арсен АваковВладислав СурковСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийМВД УкраиныФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ну все, теперь Арсен Борисович не иначе звезду героя украины получит, гневного Суркова трудно пережить, это все равно, что два года в АТО. Ждем сказки про злого Путина.
10 декабря, 16:35
son103
2944900010
.....адекватные политики детали переговоров не выкладывают в СМИ, тем более когда речь идет не о их личностях....
10 декабря, 17:02
bolbot777
32341103
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