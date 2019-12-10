На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона .
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", — процитировал Зеленского украинский министр .
Аваков добавил, что у помощника российского президента Владислава Суркова "сдали нервы", когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе. Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
"Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: "Мы так не договаривались", — рассказал Аваков.
Позднее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слова Авакова об эмоциональном поведении участников переговоров из России, заявив, что такого "не было".
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате. В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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