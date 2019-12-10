Экосбор не будут тратить на сжигание мусора, заявили в РЭО

Ранее СМИ сообщали, что сжигание мусора собираются признать утилизацией. Внесение подобного уточнения в закон может привести к тому, что проекты строительства заводов по сжиганию мусора будут финансироваться из средств экосбора или расширенной ответственности производителя (деньги, которые производители будут уплачивать за утилизацию своих товаров).

"Средства экологического сбора, насколько я знаю, не предполагается тратить на строительство мусоросжигательных заводов. Включение понятия отходов в понятие утилизации не означает, что на это будут тратиться средства расширенной ответственности производителя. Мы поддерживаем концепцию, когда сжигание, также как компостирование, производство топлива из отходов рассматривается, как некий способ обращения с отходами, более приоритетный по отношению к размещению отходов на полигон. Здесь мы должны расширять и менять наше законодательство в части определений", - сказал Макрушин.