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Экосбор не будут тратить на сжигание мусора, заявили в РЭО
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РИА Новости

Экосбор не будут тратить на сжигание мусора, заявили в РЭО

16:12 10.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин
Заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК Российский экологический оператор Алексей Макрушин
© РИА Новости / Нина Зотина
Заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экологический сбор или средства, полученные с помощью расширенной ответственности производителя, не будут тратиться на строительство заводов по сжиганию мусора, сказал замгендиректора "Российского экологического оператора" Алексей Макрушин на форуме "Частные операторы коммунальной инфраструктуры" во вторник в медиа-центре "Россия сегодня".
Ранее СМИ сообщали, что сжигание мусора собираются признать утилизацией. Внесение подобного уточнения в закон может привести к тому, что проекты строительства заводов по сжиганию мусора будут финансироваться из средств экосбора или расширенной ответственности производителя (деньги, которые производители будут уплачивать за утилизацию своих товаров).
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"Средства экологического сбора, насколько я знаю, не предполагается тратить на строительство мусоросжигательных заводов. Включение понятия отходов в понятие утилизации не означает, что на это будут тратиться средства расширенной ответственности производителя. Мы поддерживаем концепцию, когда сжигание, также как компостирование, производство топлива из отходов рассматривается, как некий способ обращения с отходами, более приоритетный по отношению к размещению отходов на полигон. Здесь мы должны расширять и менять наше законодательство в части определений", - сказал Макрушин.
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Алексей МакрушинРоссийский экологический операторОбщество
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