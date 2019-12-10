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В Крыму прокомментировали ограничение доступа к данным "Миротворца"
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали ограничение доступа к данным "Миротворца"

16:07 10.12.2019
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов назвал прозрением украинских властей ограничение доступа к данным скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Во вторник сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным, останавливая серверы сайта и все его "зеркала". Согласно сообщению, доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе. Причины такого решения не приводятся.
Интернет-сайт с видеоконтентом
Вчера, 14:14Сказано в эфире
Сенатор предположил, с чем связано закрытие серверов "Миротворца" Администраторы "Миротворца" заявили, что останавливают работу всех серверов сайта и их "зеркальных" версий. В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал это заявление.
"Прозрение наступает у создателей и покровителей этого сайта, что ни к чему хорошему подобная враждебная концепция ресурса привести не может. "Миротворец" был рассчитан на внесение нормальных людей в какие-то санкционные непонятно кем составленные списки. Работа сайта противоречит международным принципам защиты прав человека", - сказал РИА Новости Зырянов.
По его словам, в базу "Миротворца" вносили в том числе крымчан, называя их преступникам только за то, что в 2014 году они на референдуме сделали свой осознанный и законный выбор.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Антон Цветков
Вчера, 14:20
Цветков призвал привлечь к ответственности создателей "Миротворца"
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Сергей ЗыряновМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДунья МиятовичМИД РФКрымУкраинаВ мире
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