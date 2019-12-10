Васильева: в школах нет логистики обучения с помощью компьютера

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева считает, что результаты российских школьников в международном исследовании PISA (The Programme for International Student Assessment) "провисли" из-за того, что в российских школах не выстроена логистика "получения знания" с помощью компьютера.
Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения, в рамках PISA ученики проходили на компьютерах тест, в котором были задания нового типа – интерактивные задачи по читательской грамотности.
"Вот посмотрите результаты PISA. PISA 2018 года... впервые проводилась на компьютере. Наши дети очень "провисли". И не потому, что мы не знаем, как работать с персональными компьютерами, а потому что мы не знаем, как выстроить путь логистический, саму логистику от получения знания в этом самом компьютере. И с этим наши дети не справились", - сказала Васильева на совещании руководителей организаций дополнительного профессионального педагогического образования.
PISA (The Programme for International Student Assessment) — крупнейшая международная программа оценки учебных достижений. Отмечается, что участие в исследовании приняли около 600 тысяч учащихся из 79 стран и экономик мира, включая более 7,6 тысячи российских учащихся. В российскую выборку вошли в основном учащиеся 9 классов (81%), а также учащиеся 7-8 классов (9%), 10-11 классов (7%) и студенты образовательных организаций среднего профессионального образования (3%).