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Васильева: в школах нет логистики обучения с помощью компьютера
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РИА Новости

Васильева: в школах нет логистики обучения с помощью компьютера

15:58 10.12.2019 (обновлено: 16:21 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева считает, что результаты российских школьников в международном исследовании PISA (The Programme for International Student Assessment) "провисли" из-за того, что в российских школах не выстроена логистика "получения знания" с помощью компьютера.
Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения, в рамках PISA ученики проходили на компьютерах тест, в котором были задания нового типа – интерактивные задачи по читательской грамотности.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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"Вот посмотрите результаты PISA. PISA 2018 года... впервые проводилась на компьютере. Наши дети очень "провисли". И не потому, что мы не знаем, как работать с персональными компьютерами, а потому что мы не знаем, как выстроить путь логистический, саму логистику от получения знания в этом самом компьютере. И с этим наши дети не справились", - сказала Васильева на совещании руководителей организаций дополнительного профессионального педагогического образования.
PISA (The Programme for International Student Assessment) — крупнейшая международная программа оценки учебных достижений. Отмечается, что участие в исследовании приняли около 600 тысяч учащихся из 79 стран и экономик мира, включая более 7,6 тысячи российских учащихся. В российскую выборку вошли в основном учащиеся 9 классов (81%), а также учащиеся 7-8 классов (9%), 10-11 классов (7%) и студенты образовательных организаций среднего профессионального образования (3%).
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