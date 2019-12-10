Васильева: в школах нет логистики обучения с помощью компьютера

"Вот посмотрите результаты PISA. PISA 2018 года... впервые проводилась на компьютере. Наши дети очень "провисли". И не потому, что мы не знаем, как работать с персональными компьютерами, а потому что мы не знаем, как выстроить путь логистический, саму логистику от получения знания в этом самом компьютере. И с этим наши дети не справились", - сказала Васильева на совещании руководителей организаций дополнительного профессионального педагогического образования.