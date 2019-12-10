Лужков был человеком твердой политической воли, заявил патриарх Кирилл

"Занимая долгие годы пост мэра Москвы, он проявлял деятельную заботу о благополучии жителей столицы, прилагал немалые усилия для всестороннего развития города. Почивший запомнится как человек твердой политической воли, энергичный и рачительный хозяйственник, который брал на себя ответственность за принятие непростых, но в то же время необходимых решений", - говорится в обращении патриарха на имя родных и близких Лужкова, которое публикует сайт Русской православной церкви.