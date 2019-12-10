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Глава МИД Франции отметил прогресс, достигнутый на встрече в Париже
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РИА Новости

Глава МИД Франции отметил прогресс, достигнутый на встрече в Париже

15:50 10.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк Ж.-И. Ле Дриан
 Ж.-И. Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Ж.-И. Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги встречи в "нормандском формате" в Париже, заявил о позитивной динамике и прогрессе, который, по его словам, должен быть конкретизирован под контролем ОБСЕ.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник.
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"Во-первых, встреча прошла. Ведь саммит в "нормандском формате" не собирался в течение трех лет… Ему, без сомнения, способствовали инициативы, принятые президентом (Украины) Владимиром Зеленским, в частности, открытие трех пунктов пропуска. Также был обмен пленными. Таким образом, были маленькие, которые суммировались, усилили другие маленькие шаги и создали условия для проведения этой встречи ", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Французский министр отметил, что встреча лидеров "нормандской четверки" позволила продвинуться по ряду вопросов: прекращение огня, разминирование, обмен пленными, открытие трех дополнительных пунктов пропуска в Донбассе.
"Таким образом, мы вошли позитивную логику, каждый раз продвигаясь. Теперь необходимо, чтобы под контролем ОБСЕ этот прогресс был конкретизирован", - подчеркнул глава МИД Франции.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЖозеп Боррель"Нормандская четверка"Жан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎Владимир ЗеленскийПарижВ мире
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