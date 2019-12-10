Глава МИД Франции отметил прогресс, достигнутый на встрече в Париже

"Во-первых, встреча прошла. Ведь саммит в "нормандском формате" не собирался в течение трех лет… Ему, без сомнения, способствовали инициативы, принятые президентом (Украины) Владимиром Зеленским, в частности, открытие трех пунктов пропуска. Также был обмен пленными. Таким образом, были маленькие, которые суммировались, усилили другие маленькие шаги и создали условия для проведения этой встречи ", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.