Глава МИД Франции отметил прогресс, достигнутый на встрече в Париже

ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги встречи в "нормандском формате" в Париже, заявил о позитивной динамике и прогрессе, который, по его словам, должен быть конкретизирован под контролем ОБСЕ.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник.
"Во-первых, встреча прошла. Ведь саммит в "нормандском формате" не собирался в течение трех лет… Ему, без сомнения, способствовали инициативы, принятые президентом (Украины) Владимиром Зеленским, в частности, открытие трех пунктов пропуска. Также был обмен пленными. Таким образом, были маленькие, которые суммировались, усилили другие маленькие шаги и создали условия для проведения этой встречи ", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Французский министр отметил, что встреча лидеров "нормандской четверки" позволила продвинуться по ряду вопросов: прекращение огня, разминирование, обмен пленными, открытие трех дополнительных пунктов пропуска в Донбассе.
"Таким образом, мы вошли позитивную логику, каждый раз продвигаясь. Теперь необходимо, чтобы под контролем ОБСЕ этот прогресс был конкретизирован", - подчеркнул глава МИД Франции.