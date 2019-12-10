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Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
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РИА Новости

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова

15:56 10.12.2019 (обновлено: 16:18 10.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Также экстрадировать Коршунова просят США, решение могут принять в четверг.
"В связи с тем, что в настоящее время Коршунов находится в Итальянской Республике, в отношении него инициирован процесс экстрадиции на территорию Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние", - сказала Петренко.
По данным следствия, в 2009-2014 годах Коршунов похитил семь миллионов рублей бюджетных средств. Сумма выделялась на проект по созданию высокоэффективного авиационного двигателя гражданского назначения ПД-14.
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В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до 10 лет заключения.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииАлександр КоршуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияСледственный комитет РФРоссияИталия
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