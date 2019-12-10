В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек летом 2018 года в Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге , сознался в преступлении, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.

Ранее о задержании мужчины РИА Новости сообщил адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков. По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус утром 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено поздним вечером 25 августа.

"Закономерным результатом планомерной кропотливой работы СК России и МВД стало задержание 9 декабря 2019 года подозреваемого в совершении преступления - 34-летнего екатеринбуржца, работающего инженером на одном из местных предприятий. Впоследствии в ходе обыска в его квартире следователи СК обнаружили и изъяли многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления", - сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по региону Сергей Мальцев.

Как отмечается на сайте регионального СУСК, "неопровержимые улики, собранные в ходе следствия, а также проведенное старшим экспертом отдела криминалистики областного СК России психофизиологическое исследование при помощи "полиграфа" позволили получить от подозреваемого признание об обстоятельствах убийства девушек".

Пресс-секретарь ГУМВД России по региону Валерий Горелых сообщил журналистам, что в момент задержания ранее не судимый житель города направлялся на работу на один из местных заводов.

"Брали его, когда выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трехлетним сыном. Принимали жестко, поэтому сопротивление оказать не успел… Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт. На фигуранта громкого дела представители МВД вышли, получив информацию, что некий мужчина приобрел составные части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин", - сказал Горелых.

По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовиться примерно за месяц до ЧП.

"Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело. К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал "ствол", производил съемку территории при помощи квадрокоптера… В настоящее время сотрудники угрозыска проверяют "снайпера" на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным ранее в регионе. В его жилище полицейские обнаружили много чего не только криминального, но, мягко говоря, странного", - подчеркнул пресс-секретарь полицейского главка.