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Собянин утвердил повышение детских пособий и выплаты "детям войны"
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РИА Новости

Собянин утвердил повышение детских пособий и выплаты "детям войны"

15:37 10.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение детских пособий на 5,6% и установление выплат "детям войны" в 2020 году, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.
Уточняется, что президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год".
"Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%. Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 января будет установлена новая ежемесячная выплата "детям войны" – москвичам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим право на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством.
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"Размер выплаты составит 1 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новую выплату получат более 80 тысяч горожан", - говорится в материалах.
Отмечается, что в общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона москвичей.
Кроме того, мэр увеличил стипендиальные фонды в городских вузах и колледжах. Так, в 2020 году будет проведена индексация стипендиальных фондов колледжей и вузов, входящих в систему образования города Москвы, на 3,7%.
В городских колледжах и вузах, входящих в систему образования города Москвы, обучается свыше 100 тысяч студентов и аспирантов.
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