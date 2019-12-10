В мире работает 550 институтов Конфуция

Тема нынешней конференции: "Инновации и развитие преподавания китайского языка как иностранного в новую эпоху". Участники обсудят вопросы стандартов в преподавании, компетентности преподавателей, выбор учебных материалов, методики преподавания, проведение экзаменов и углубление сотрудничества в области международного образования и преподавания китайского языка. В конференции принимают участие более 1000 китайских и иностранных представителей из более чем 160 стран, в том числе ректоры университетов, при которых открыты Институты Конфуция, руководители школ и Институтов Конфуция с китайской стороны, а также глава Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка.