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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-10T15:33+0300
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В мире работает 550 институтов Конфуция
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РИА Новости

В мире работает 550 институтов Конфуция

15:33 10.12.2019
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© РИА Новости / Елена ТимошенкоИнститут Конфуция в Благовещенске
Институт Конфуция в Благовещенске
© РИА Новости / Елена Тимошенко
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чанша провинции Хунань в понедельник открылась Международная конференция по вопросам преподавания китайского языка. Как стало известно, на сегодня в 162 странах и регионах мира работает 550 институтов Конфуция и 1172 школ и классов Конфуция.
Тема нынешней конференции: "Инновации и развитие преподавания китайского языка как иностранного в новую эпоху". Участники обсудят вопросы стандартов в преподавании, компетентности преподавателей, выбор учебных материалов, методики преподавания, проведение экзаменов и углубление сотрудничества в области международного образования и преподавания китайского языка. В конференции принимают участие более 1000 китайских и иностранных представителей из более чем 160 стран, в том числе ректоры университетов, при которых открыты Институты Конфуция, руководители школ и Институтов Конфуция с китайской стороны, а также глава Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка.
Гуанчжоу, Китай
Вчера, 12:30Россия-Китай: Главное
В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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