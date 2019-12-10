Первый президент Башкирии отметил роль Лужкова в развитии России

"Уход из жизни такого видного политического деятеля, замечательного человека, нашего земляка, сыгравшего огромную роль в сохранении и развитии России, – тяжелая боль. Мы с Луизой Галимовной сердечно разделяем чувства горечи и утраты, которые испытываете вы и ваши близкие. Память о Юрие Михайловиче всегда будет жить в наших сердцах", - написал Рахимов.