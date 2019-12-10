РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T15:25+0300
https://ria.ru/20191210/1562217435.html
В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем

15:25 10.12.2019
2051
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
УФА, 10 дек – РИА Новости. Врач городской больницы башкирского Стерлитамака заплатит штраф в размере трех тысяч рублей за то, что зафиксировал медицинский прибор на теле пациента скотчем, сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице № 4. "Сотрудники клиники использовали клейкую ленту-скотч при фиксации прибора холтера на теле пожилого мужчины. Между тем, законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство отмечает, что по данному факту прокуратура города внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона.
"Требования надзорного ведомства удовлетворены, трое сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по инициативе прокуратуры виновный врач привлечен к административной ответственности по статье "продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований) в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство.
230544
Обсудить 0
УфаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Приготовление пиццы с майонезом
Роскачество назвало лучший оливковый майонез
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Измерение артериального давления
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Капельница в больнице
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Автомобиль полиции
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Полицейский
В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
Лента новостейМолния