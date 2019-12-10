В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем

УФА, 10 дек – РИА Новости. Врач городской больницы башкирского Стерлитамака заплатит штраф в размере трех тысяч рублей за то, что зафиксировал медицинский прибор на теле пациента скотчем, сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице № 4. "Сотрудники клиники использовали клейкую ленту-скотч при фиксации прибора холтера на теле пожилого мужчины. Между тем, законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство отмечает, что по данному факту прокуратура города внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона.
"Требования надзорного ведомства удовлетворены, трое сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по инициативе прокуратуры виновный врач привлечен к административной ответственности по статье "продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований) в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство.