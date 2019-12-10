В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице № 4. "Сотрудники клиники использовали клейкую ленту-скотч при фиксации прибора холтера на теле пожилого мужчины. Между тем, законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников", - говорится в сообщении прокуратуры.