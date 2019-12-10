Мать устроившего стрельбу в Чехии мужчины помогла полиции в его поиске

ПРАГА, 10 дек – РИА Новости. Мать 42-летнего мужчины, застрелившего во вторник в больнице чешского города Мать 42-летнего мужчины, застрелившего во вторник в больнице чешского города Острава шесть человек и ранившего еще троих, сотрудничала в его поиске с полицией, мужчина позднее покончил с собой, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил на брифинге, что утром во вторник мужчина устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве, в результате чего погибли шесть человек и трое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.

"После того как мужчина совершил преступление в больнице, он отправился к своей матери, рассказал ей о совершенном и также сообщил, что намерен покончить с собой. Мать этого мужчины после этого сотрудничала с полицией в его поиске. Никакой общественной опасности сейчас уже нет. Считаю происшедшее результатом перемен в психике конкретного человека", - сказал премьер.

По мнению Бабиша, специалистам необходимо следить за психикой людей и пытаться заранее предусмотреть, какие последствия могут повлечь за собой изменения в их поведения.