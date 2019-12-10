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Мать устроившего стрельбу в Чехии мужчины помогла полиции в его поиске
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РИА Новости

Мать устроившего стрельбу в Чехии мужчины помогла полиции в его поиске

15:25 10.12.2019
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© REUTERS / Radovan StoklasaПолицейские на блок-посту после стрельбы в больнице города Острава в Чехии
Полицейские на блок-посту после стрельбы в больнице города Острава в Чехии
© REUTERS / Radovan Stoklasa
ПРАГА, 10 дек – РИА Новости. Мать 42-летнего мужчины, застрелившего во вторник в больнице чешского города Острава шесть человек и ранившего еще троих, сотрудничала в его поиске с полицией, мужчина позднее покончил с собой, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил на брифинге, что утром во вторник мужчина устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве, в результате чего погибли шесть человек и трое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
Полицейские у здания больницы в городе Острава
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"После того как мужчина совершил преступление в больнице, он отправился к своей матери, рассказал ей о совершенном и также сообщил, что намерен покончить с собой. Мать этого мужчины после этого сотрудничала с полицией в его поиске. Никакой общественной опасности сейчас уже нет. Считаю происшедшее результатом перемен в психике конкретного человека", - сказал премьер.
По мнению Бабиша, специалистам необходимо следить за психикой людей и пытаться заранее предусмотреть, какие последствия могут повлечь за собой изменения в их поведения.
"Но в данный момент я не готов говорить об этом более подробно, делать какие-то формулировки", - сказал премьер перед отлетом в Остраву, где он хочет на месте ознакомиться с ситуацией после стрельбы в больнице. Ранее Бабиш предполагал отправиться во вторник с двухдневным визитом в Эстонию, но изменил программу в связи с ЧП в Остраве.
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Стрельба в чешской больницеЧехияВ мире
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