Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук . Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала " Вечерней Москве ", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.

Гипертония бывает первичной, возникающей под воздействием факторов риска, и вторичной, вызванной каким-либо заболеванием, отметила специалист.

Среди факторов, способных вызвать гипертонию, она назвала курение, неправильное питание, избыточное употребление соли, злоупотребление алкоголем, ограничение двигательной активности, лишний вес и ожирение, а также генетическую предрасположенность. Причиной вторичной гипертонии может стать, например, пиелонефрит. По словам Уразовой, после лечения основного заболевания проблема повышенного давления также будет решена.

Терапевт отметила, что можно предотвратить заболевание, если вести здоровый образ жизни.

"Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион", — рассказала Уразова.

Она добавила, что есть три стадии гипертонии. Так, на первой достаточно скорректировать факторы риска и принимать короткодействующие препараты. Они защитят органы-мишени, подверженные воздействию высокого давления: кровеносные сосуды, сердце, головной мозг и почки — и приведут давление в норму.

"При второй стадии болезни органы-мишени поражены: сердце меняет конфигурацию, чаще всего повреждается левый желудочек. При третьей степени обычно требуется вызов скорой помощи", — добавила врач.

Уразова подчеркнула, что для предупреждения и лечения гипертонии важен отказ от соленой и сладкой пищи и в целом больным прописывают строгую диету.

Она также отметила рост количества больных гипертонией. По ее словам, это связано с малоподвижным образом жизни. Кроме того, болезнь стали чаще обнаруживать благодаря внимательному отношению людей к своему здоровью.