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Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
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РИА Новости

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

15:20 10.12.2019 (обновлено: 16:10 10.12.2019)
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© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Andrei Tsalko
Измерение артериального давления . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Гипертония бывает первичной, возникающей под воздействием факторов риска, и вторичной, вызванной каким-либо заболеванием, отметила специалист.
Среди факторов, способных вызвать гипертонию, она назвала курение, неправильное питание, избыточное употребление соли, злоупотребление алкоголем, ограничение двигательной активности, лишний вес и ожирение, а также генетическую предрасположенность. Причиной вторичной гипертонии может стать, например, пиелонефрит. По словам Уразовой, после лечения основного заболевания проблема повышенного давления также будет решена.
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Терапевт отметила, что можно предотвратить заболевание, если вести здоровый образ жизни.
"Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион", — рассказала Уразова.
Она добавила, что есть три стадии гипертонии. Так, на первой достаточно скорректировать факторы риска и принимать короткодействующие препараты. Они защитят органы-мишени, подверженные воздействию высокого давления: кровеносные сосуды, сердце, головной мозг и почки — и приведут давление в норму.
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"При второй стадии болезни органы-мишени поражены: сердце меняет конфигурацию, чаще всего повреждается левый желудочек. При третьей степени обычно требуется вызов скорой помощи", — добавила врач.

Уразова подчеркнула, что для предупреждения и лечения гипертонии важен отказ от соленой и сладкой пищи и в целом больным прописывают строгую диету.
Она также отметила рост количества больных гипертонией. По ее словам, это связано с малоподвижным образом жизни. Кроме того, болезнь стали чаще обнаруживать благодаря внимательному отношению людей к своему здоровью.
"Люди не должны погибать от внутриартериального давления. Лечить гипертонию просто. Это профилактика инсульта и инфаркта", — заключила терапевт.
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