Аварийность на трассах М11 и М10 снизилась вдвое

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аварийность на федеральных трассах М11 и М10 между Москвой и Санкт-Петербургом за 10 месяцев текущего года суммарно снизилась вдвое, сообщила пресс-служба "Автодора".
"Высокоскоростная трасса М11 построена по самым современным требованиям. Статистика говорит о том, что строительство новых современных дорог, которые позволяют снизить нагрузку и на существующие дороги, приводит к повышению уровня безопасности дорожного движения на всей сети дорог", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Автодора" Игоря Астахова, прокомментировавшего статистику в рамках конференции "Скорость. Безопасность. Комфорт. Опыт десятилетия".
24 августа, 14:00АкцентыУповая на подушку безопасности, не забудьте пристегнуть ремень! На Бога надейся, а сам не плошай. Эту поговорку знают все. Увы, не все автомобилисты вспоминают ее, когда садятся за руль. Особенно те, у кого машина оснащена подушками безопасности. На нее, конечно, надежда ненапрасная. Однако и с ней – не без нюансов.
Как сообщается, аварийность на федеральных трассах, которые соединяют Москву и Санкт-Петербург, снизилась вдвое, а тяжелый (смертельный) травматизм - на треть. При этом уровень тяжелого травматизма за 10 месяцев на дороге М10 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.
Трасса М11, связывающая два крупнейших города России, открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М11 - около 2 тысяч рублей. На дороге расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.