Путин обсудит с правительством развитие региональных авиаперевозок

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок. С докладом по этому поводу выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.