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Путин обсудит с правительством развитие региональных авиаперевозок
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РИА Новости

Путин обсудит с правительством развитие региональных авиаперевозок

15:17 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок. С докладом по этому поводу выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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Евгений ДитрихВладимир ПутинРоссияЭкономика
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